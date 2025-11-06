«Не судите строго»: певица Алекса призналась, что передумала разводиться с мужем

06 ноября 2025, 17:09

Певица Алекса объяснила, почему отменила развод с Вячеславом Дайчевым

Алекса и Вячеслав Дайчев (Фото: Instagram* / @aleksa___official)

Певица Алекса неожиданно изменила решение о разводе с супругом Вячеславом Дайчевым.





Две недели назад артистка объявила о расставании, но теперь призналась, что поступила сгоряча.



В новом обращении Алекса подчеркнула, что в любой паре случаются кризисы и ссоры, но любовь и желание сохранить семью оказались сильнее.





«Никто не идеален, мы тоже. Люди ссорятся, кто-то решает уйти, а кто-то делает выбор в пользу семьи. Мы с мужем любим друг друга и впредь будем стараться только строить и защищать свою любовь, семью. Мы, женщины, иногда бываем эмоциональны. Поэтому не судите строго. Многие проходят подобные этапы в жизни!» — написала певица в личном блоге.