«Не судите строго»: певица Алекса призналась, что передумала разводиться с мужем
Певица Алекса объяснила, почему отменила развод с Вячеславом Дайчевым
Певица Алекса неожиданно изменила решение о разводе с супругом Вячеславом Дайчевым.
Две недели назад артистка объявила о расставании, но теперь призналась, что поступила сгоряча.
В новом обращении Алекса подчеркнула, что в любой паре случаются кризисы и ссоры, но любовь и желание сохранить семью оказались сильнее.
«Никто не идеален, мы тоже. Люди ссорятся, кто-то решает уйти, а кто-то делает выбор в пользу семьи. Мы с мужем любим друг друга и впредь будем стараться только строить и защищать свою любовь, семью. Мы, женщины, иногда бываем эмоциональны. Поэтому не судите строго. Многие проходят подобные этапы в жизни!» — написала певица в личном блоге.Поклонники признались, что сначала решили — страницу артистки снова взломали.