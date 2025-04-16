«Это профнепригодность»: режиссер «Склифа» прокомментировала скандал с Кристиной Асмус

Кристина Асмус (Фото: Telegram/asmusk)
Режиссер сериала «Склиф» Мария Агранович назвала поведение актрисы Кристины Асмус на съемочной площадке профнепригодностью. Подробности выяснило издание Super. Уточняется, что звезду «Интернов» выгнали со съемок за создание токсичной атмосферы, которая угрожала всей работе.
«Я могу сказать так, что правда. Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — прокомментировала Агранович.
По словам собеседников Telegram-канала Mash, Асмус не хотела налаживать отношения с коллегами по цеху, в том числе и с Матвеем Лыковым, который играет вторую главную роль. Кроме того, со слов источников, Асмус просила менять сценарий в последний момент, затягивала сцены и хотела, чтобы ее вписали в титры креативным продюсером.
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