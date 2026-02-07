07 февраля 2026, 13:41

SHOT: Экс-футболист сборной России Тарасов задолжал ФНС почти 300 тысяч рублей

Дмитрий Тарасов (Фото: Инстаграм* @tarasov23)

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов второй месяц игнорирует налоговую. Спортсмен с прошлого года должен ФНС почти 300 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.