Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов второй месяц игнорирует налоговую
Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов второй месяц игнорирует налоговую. Спортсмен с прошлого года должен ФНС почти 300 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
28 декабря ведомство предъявило счёт бывшему полузащитнику «Локомотива» на сумму 243 тысячи рублей, которая теперь выросла до 279 тысяч рублей. Уточняется, что экс-футболист может столкнуться с блокировкой счетов и ограничением на выезд за границу.
После ухода из «Локомотива» в 2019 году, который стал последним годом его заработка в размере 159 миллионов рублей, Дмитрий Тарасов столкнулся с финансовыми трудностями. В том же году компания по продаже одежды, совладельцем которой он является вместе с сёстрами Бузовыми, завершила отчётный период с убытком в 2,5 миллиона рублей, хотя продолжает свою деятельность.
Ранее Тарасов упоминал, что в период своей профессиональной карьеры он потерял 50 миллионов рублей, вложив их в сторонние проекты.
