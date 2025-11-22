Экс-капитан сборной РФ по футболу Евгений Алдонин оказался тяжело болен
45-летний Евгений Алдонин, бывший капитан сборной России по футболу, столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем.
Представители Российской премьер-лиги сообщили, что для спортсмена открыт сбор средств на необходимое дорогостоящее лечение. Какой именно диагноз поставили Алдонину, пока не раскрывается — семья предпочитает не обсуждать детали публично.
Алдонин запомнился болельщикам не только успешной спортивной карьерой, но и человеческими качествами. Его брак с певицей Юлией Началовой, продлившийся с 2006 по 2011 год, многие считали образцовым. У пары родилась дочь Вера, которой сейчас 18 лет. После трагической смерти Началовой в 2019 году именно Евгений взял на себя всю ответственность за воспитание девочки.
В 2014 году Алдонин женился повторно — вместе с супругой Ольгой они растят двоих детей: 9-летнего Артёма и 6-летнюю Анжелику.
Сейчас родные и близкие спортсмена надеются на поддержку неравнодушных и скорейшее выздоровление Евгения.
Читайте также: