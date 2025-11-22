«Становимся объёмнее изнутри»: Анна Хилькевич высказалась о самопринятии

22 ноября 2025, 16:59

Анна Хилькевич призналась, чему она научилась с возрастом

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич опубликовала в соцсетях откровенное размышление о принятии себя и взрослении.





Актриса призналась, что считает важным позволять себе быть разной — сильной и уверенной или, наоборот, ранимой и уязвимой. По словам звезды, именно это и делает человека настоящим.



Хилькевич отмечает, что с годами человек становится «объёмнее изнутри»: растёт опыт, появляется мудрость, и приходит честность по отношению к себе. Она подчеркнула, что принятие касается не только характера, но и внешности — изменений фигуры, цифр на весах, появляющихся морщин. Всё это, считает артистка, не повод для стеснения, а отражение жизни, которую человек проживает.





«Самопринятие — это путь. Это не итог и не галочка в списке, а постоянный процесс, в котором мы учимся смотреть на себя мягче и с большим состраданием», — поделилась Анна.