«Становимся объёмнее изнутри»: Анна Хилькевич высказалась о самопринятии
Анна Хилькевич призналась, чему она научилась с возрастом
Анна Хилькевич опубликовала в соцсетях откровенное размышление о принятии себя и взрослении.
Актриса призналась, что считает важным позволять себе быть разной — сильной и уверенной или, наоборот, ранимой и уязвимой. По словам звезды, именно это и делает человека настоящим.
Хилькевич отмечает, что с годами человек становится «объёмнее изнутри»: растёт опыт, появляется мудрость, и приходит честность по отношению к себе. Она подчеркнула, что принятие касается не только характера, но и внешности — изменений фигуры, цифр на весах, появляющихся морщин. Всё это, считает артистка, не повод для стеснения, а отражение жизни, которую человек проживает.
«Самопринятие — это путь. Это не итог и не галочка в списке, а постоянный процесс, в котором мы учимся смотреть на себя мягче и с большим состраданием», — поделилась Анна.По её словам, чем бережнее человек относится к себе, тем больше внутреннего света и тепла он может дарить окружающим.