«Не сломать»: Анастасия Решетова поделилась мыслями о любви к себе
Анастасия Решетова рассказала, как пришла к самопринятию и внутренней свободе
Анастасия Решетова поделилась с подписчиками откровенными размышлениями о том, как нашла путь к внутренней свободе и принятию себя.
Модель призналась, что любовь к себе стала главным инструментом, который помог ей вернуть гармонию, уверенность и спокойствие.
По словам Решетовой, несмотря на безупречную картинку со стороны, раньше ей приходилось подавлять эмоции, соответствовать чужим ожиданиям и «играть правильную роль». Лишь пройдя долгий личный путь, Анастасия впервые ощутила состояние, близкое к эйфории — когда можно быть собой без страха осуждения и без необходимости оправдываться.
«Сила в аутентичности и вере в себя. Если в вас это есть — вас не сломать», — подчеркнула она.Решетова добавила, что принятие себя приходит не сразу, но именно оно формирует устойчивость, лёгкость и уважение к своей природе.