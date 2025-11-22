«Не сломать»: Анастасия Решетова поделилась мыслями о любви к себе

22 ноября 2025, 16:41

Анастасия Решетова рассказала, как пришла к самопринятию и внутренней свободе

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова поделилась с подписчиками откровенными размышлениями о том, как нашла путь к внутренней свободе и принятию себя.





Модель призналась, что любовь к себе стала главным инструментом, который помог ей вернуть гармонию, уверенность и спокойствие.



По словам Решетовой, несмотря на безупречную картинку со стороны, раньше ей приходилось подавлять эмоции, соответствовать чужим ожиданиям и «играть правильную роль». Лишь пройдя долгий личный путь, Анастасия впервые ощутила состояние, близкое к эйфории — когда можно быть собой без страха осуждения и без необходимости оправдываться.





«Сила в аутентичности и вере в себя. Если в вас это есть — вас не сломать», — подчеркнула она.