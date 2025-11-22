От стадиона до актового зала университета: Ваня Дмитриенко спел для студентов
Ваня Дмитриенко спел для студентов ради «закрытой сессии» в университете
Ваня Дмитриенко, привыкший собирать многотысячные солдауты, внезапно вернулся в студенческую реальность. Об этом сообщает Super.
Одногруппница артиста опубликовала видео, где он выступает перед студентами своего университета. По словам очевидцев, пропустить такой концерт было опрометчиво.
Несмотря на громкие успехи на сцене, Дмитриенко пришлось подчиниться университетским правилам: ректор попросил артиста выступить, а взамен Ваня получил «закрытую сессию» и проходку в буфет без очереди.
