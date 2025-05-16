«Платье уже готово»: Анжелика Агурбаш сообщила о скорой свадьбе и переезде

Анжелика Агурбаш (Фото: Инстаграм* @angelicaagurbash)
54-летняя певица Анжелика Агурбаш заявила, что в скором времени выйдет замуж. Артистка заключит брак этим летом. Ее процитировала Национальная служба новостей.
«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже», — обратила внимание исполнительница хита «Было и прошло».
Анжелика захотела публично заявить о предстоящем событии, чтобы представители СМИ «ничего не придумывали». Артистка отказалась делиться деталями, она уверена: счастье любит тишину.
«Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — призналась Агурбаш.
Известно, что влюбленные не планируют заключать брачный контракт. Анжелика отметила, что когда-то отказалась выходить замуж, поскольку за неделю до торжества ей предложили заключить брачный контракт. Она считает оформление таких документов «унизительным».
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