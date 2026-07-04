Экс-муж Ксении Бородиной раскрыл неожиданную причину развода с телеведущей

04 июля 2026, 18:20

Омаров заявил, что публичность отношений стала причиной развода с Бородиной

Курбан Омаров (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров заявил, что публичность их совместной жизни стала одной из причин развода.





В беседе с NEWS.ru бизнесмен сообщил, что в определённый момент личные отношения превратились для Ксении в «контент для социальных сетей», и это помешало сохранить любовь.

«Публичность отношений их не укрепляет. Когда твоя личная жизнь становится контентом, очень сложно сохранить что-то настоящее внутри. Теперь я стараюсь держать важное для себя подальше от камер», — отметил Курбан.