«Облачка и улыбка»: Ксения Алфёрова раскрыла секрет счастья
Актриса Ксения Алфёрова заявила, что счастье кроется в простых вещах
Актриса Ксения Алфёрова выступила на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле и поделилась мыслями о современном ритме жизни.
В беседе с NEWS.ru артистка обратила внимание на то, что люди слишком часто торопятся и из-за этого теряют способность чувствовать настоящий момент.
По мнению Алфёровой, подлинная радость и внутренняя сила заключаются в простых повседневных вещах. Она считает, что каждый может изменить своё душевное состояние, если научится видеть красоту вокруг.
«Очень бережно относиться к жизни и её стараться не пропустить. Жизнь состоит из огромного количества простых вещей, начиная от облачка с утра, улыбки ребёнка, взмаха хвостом собаки», — отметила актриса.В этих, на первый взгляд, незначительных моментах, по её словам, скрывается глубокий смысл, который стоит замечать. Алфёрова призвала людей пересмотреть привычную скорость существования и обращать внимание на каждое мгновение.