«Облачка и улыбка»: Ксения Алфёрова раскрыла секрет счастья

04 июля 2026, 17:36

Актриса Ксения Алфёрова заявила, что счастье кроется в простых вещах

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова выступила на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле и поделилась мыслями о современном ритме жизни.





В беседе с NEWS.ru артистка обратила внимание на то, что люди слишком часто торопятся и из-за этого теряют способность чувствовать настоящий момент.



По мнению Алфёровой, подлинная радость и внутренняя сила заключаются в простых повседневных вещах. Она считает, что каждый может изменить своё душевное состояние, если научится видеть красоту вокруг.

«Очень бережно относиться к жизни и её стараться не пропустить. Жизнь состоит из огромного количества простых вещей, начиная от облачка с утра, улыбки ребёнка, взмаха хвостом собаки», — отметила актриса.