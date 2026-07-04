Первая жена Яниса Тиммы прокомментировала заявления Седоковой о домашнем насилии

04 июля 2026, 16:22

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Первая супруга покойного Яниса Тиммы Сана Оша ответила на обвинения Анны Седоковой в адрес спортсмена. В своём личном блоге она прокомментировала ситуацию.





Оша подчеркнула, что за девять лет брака с Янисом никогда не сталкивалась с его агрессией или физическим насилием.

«Думаю, если у человека есть детские травмы и проблемы с контролем агрессии, это проявится уже в первом браке», — отметила она.

«Это высасывает из меня всю энергию и сбивает меня с ритма жизни. Во всём этом чередуются боль, гнев и ненависть. Я стараюсь не воспроизводить эти эмоции внутри себя, поэтому не зацикливаюсь на мыслях обо всём этом слишком долго. В противном случае я падаю в эмоциональную яму», — пояснила девушка.