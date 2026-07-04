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Первая жена Яниса Тиммы прокомментировала заявления Седоковой о домашнем насилии

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Первая супруга покойного Яниса Тиммы Сана Оша ответила на обвинения Анны Седоковой в адрес спортсмена. В своём личном блоге она прокомментировала ситуацию.



Оша подчеркнула, что за девять лет брака с Янисом никогда не сталкивалась с его агрессией или физическим насилием.

«Думаю, если у человека есть детские травмы и проблемы с контролем агрессии, это проявится уже в первом браке», — отметила она.
Позже Сана вновь обратилась к аудитории и сообщила, что не хочет продолжать обсуждение этой темы.
«Это высасывает из меня всю энергию и сбивает меня с ритма жизни. Во всём этом чередуются боль, гнев и ненависть. Я стараюсь не воспроизводить эти эмоции внутри себя, поэтому не зацикливаюсь на мыслях обо всём этом слишком долго. В противном случае я падаю в эмоциональную яму», — пояснила девушка.
Накануне Анна Седокова рассказала, что неоднократно становилась жертвой насилия в отношениях с Янисом Тиммой. Экс-жена Гуфа встала на сторону певицы.

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Ольга Щелокова

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