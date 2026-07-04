Первая жена Яниса Тиммы прокомментировала заявления Седоковой о домашнем насилии
Первая супруга покойного Яниса Тиммы Сана Оша ответила на обвинения Анны Седоковой в адрес спортсмена. В своём личном блоге она прокомментировала ситуацию.
Оша подчеркнула, что за девять лет брака с Янисом никогда не сталкивалась с его агрессией или физическим насилием.
«Думаю, если у человека есть детские травмы и проблемы с контролем агрессии, это проявится уже в первом браке», — отметила она.Позже Сана вновь обратилась к аудитории и сообщила, что не хочет продолжать обсуждение этой темы.
«Это высасывает из меня всю энергию и сбивает меня с ритма жизни. Во всём этом чередуются боль, гнев и ненависть. Я стараюсь не воспроизводить эти эмоции внутри себя, поэтому не зацикливаюсь на мыслях обо всём этом слишком долго. В противном случае я падаю в эмоциональную яму», — пояснила девушка.Накануне Анна Седокова рассказала, что неоднократно становилась жертвой насилия в отношениях с Янисом Тиммой. Экс-жена Гуфа встала на сторону певицы.