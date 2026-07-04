«Не могу себе позволить»: Катя Лель призналась, что влюблена

04 июля 2026, 18:06

Катя Лель призналась, что её сердце занято, но имя избранника не назвала

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) в беседе с Popcake сообщила, что её сердце занято. Год назад артистка рассуждала о желании новых романтических отношений, но теперь, по её словам, «уже нет».





Имя избранника Екатерина держит в секрете. При этом она подчеркнула, что не пользуется сайтами и приложениями для знакомств.

«Я не могу себе позволить сайты знакомств. Если сердце захочет, оно и так будет знакомиться с кем ты захочешь. Зачем это? Но кому-то это выход из ситуации. Главное, чтобы хороший человек попался», — объяснила Лель.