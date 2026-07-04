«Не могу себе позволить»: Катя Лель призналась, что влюблена
Катя Лель призналась, что её сердце занято, но имя избранника не назвала
Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) в беседе с Popcake сообщила, что её сердце занято. Год назад артистка рассуждала о желании новых романтических отношений, но теперь, по её словам, «уже нет».
Имя избранника Екатерина держит в секрете. При этом она подчеркнула, что не пользуется сайтами и приложениями для знакомств.
«Я не могу себе позволить сайты знакомств. Если сердце захочет, оно и так будет знакомиться с кем ты захочешь. Зачем это? Но кому-то это выход из ситуации. Главное, чтобы хороший человек попался», — объяснила Лель.Артистка не исключает, что в будущем решится на второго ребёнка. У неё уже есть дочь Эмилия от брака с предпринимателем Игорем Кузнецовым, но певица допускает, что захочет ещё детей. Кроме того, известно, что певица в 49 лет заморозила яйцеклетки «на всякий случай».