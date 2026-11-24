Экс-мужа Лерчек Артёма Чекалина этапировали в колонию для отбывания наказания
Бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артёма Чекалина отправили отбывать наказание в колонию. Его осудили по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
Как сообщает РИА Новости, Артёма уже этапировали в колонию. Напомним, что в апреле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере более 194 миллионов рублей.
Основанием для обвинения стали валютные операции, связанные с переводом за границу денег от продажи фитнес-марафонов. Средства поступали на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZCO в Объединённых Арабских Эмиратах.
Мужчина пытался оспорить вынесенный ему приговор, однако Московский городской суд не нашёл оснований для его изменения и оставил решение в силе. После этого осуждённого отправили в исправительное учреждение.
Читайте также: