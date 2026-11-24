«Бесконечно скучаем»: Оксана Самойлова заявила, что дети почти не видят её дома
Оксана Самойлова рассказала о нехватке времени на общение с детьми
Оксана Самойлова посетила премию Voice Man Awards и рассказала о плотном графике и планах на отдых.
В беседе с Super модель призналась, что сейчас у неё очень много работы и из-за этого дети сильно скучают по ней.
«Потому что большую часть времени они находятся в школе, и наше единственное время, когда мы можем провести его вместе, — выходные либо после школы. Возвращаются они в семь вечера, в 10 уже должны ложиться спать, поэтому мы бесконечно скучаем друг по другу», — рассказала Оксана.Самойлова заявила, что уже после Нового года она собирается поехать с детьми в отпуск.
Ранее Оксана Самойлова озадачила поклонников заявлением о новой жизни. Она сообщила, что больше не станет показывать, как живёт и чем занимается.