24 ноября 2026, 10:33

Оксана Самойлова рассказала о нехватке времени на общение с детьми

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова посетила премию Voice Man Awards и рассказала о плотном графике и планах на отдых.





В беседе с Super модель призналась, что сейчас у неё очень много работы и из-за этого дети сильно скучают по ней.

«Потому что большую часть времени они находятся в школе, и наше единственное время, когда мы можем провести его вместе, — выходные либо после школы. Возвращаются они в семь вечера, в 10 уже должны ложиться спать, поэтому мы бесконечно скучаем друг по другу», — рассказала Оксана.