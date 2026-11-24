Стало известно, сколько ещё Мария Шурочкина пробудет в больнице
Олимпийская чемпионка и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина продолжит лечение в стационаре ещё как минимум две недели. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
После пяти дней в реанимации и десяти дней в интенсивной терапии Марии стало значительно лучше. Из-за ожогов 2–3-й степени на руках и ногах врачи продолжают вводить ей антибиотики и обезболивающие через венозный катетер на шее.
Если через две недели состояние позволит, спортсменку выпишут на амбулаторное лечение или переведут на реабилитацию. Восстановление подвижности рук и ног может занять несколько месяцев.
Напомним, что ожоги Шурочкина получила при пожаре в своей четырёхкомнатной квартире. Причиной возгорания стала вспышка паров биотоплива для биокамина. После ЧП спортсменку госпитализировали с сильными ожогами рук, ног и грудной клетки.
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