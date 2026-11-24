24 ноября 2026, 10:13

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина пробудет в больнице ещё минимум две недели

Мария Шурочкина (Фото: Instagram* @mashuniashura)

Олимпийская чемпионка и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина продолжит лечение в стационаре ещё как минимум две недели. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.