«Могу только посочувствовать»: Барановская отреагировала на негатив в Сети
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала в соцсетях волну критики в свой адрес после публикации видео без макияжа.
Под постом появились негативные комментарии, однако сама она заявила, что спокойно относится к подобным высказываниям.
По словам Барановской, большинство откликов всё же были положительными — многие пользователи, наоборот, поддержали её за естественность и смелость показывать себя без фильтров.
Телеведущая считает, что СМИ чаще обращают внимание на небольшое количество негативных комментариев, игнорируя сотни доброжелательных.
Она подчеркнула, что спокойно воспринимает конструктивную критику, но старается не реагировать на оскорбления. По мнению Барановской, люди, которые пишут подобные вещи, часто сами сталкиваются с трудностями в жизни, поэтому она может лишь посочувствовать им.
Также телеведущая призналась, что не относится резко отрицательно к пластической хирургии. Пока она ограничивается косметологическими процедурами, в частности инъекциями ботокса, но не исключает, что в будущем может решиться и на более серьёзные изменения внешности.
