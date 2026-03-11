«Могу только посочувствовать»: Барановская отреагировала на негатив в Сети

11 марта 2026, 16:09

Юлия Барановская ответила хейтерам после критики внешности

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала в соцсетях волну критики в свой адрес после публикации видео без макияжа.