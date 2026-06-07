Экс-продюсер Олега Газманова останется под арестом ещё на два месяца

07 июня 2026, 21:31

Суд продлил меру пресечения Россе по делу о правах на песни и фото Газманова

Олег Газманов (Фото: Instagram* / @oleggazmanov)

Олег Газманов оказался в центре косвенно связанного судебного разбирательства: Басманный суд Москвы продлил арест его бывшему продюсеру Филиппу Россе до 5 августа 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.