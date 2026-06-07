Экс-продюсер Олега Газманова останется под арестом ещё на два месяца
Олег Газманов оказался в центре косвенно связанного судебного разбирательства: Басманный суд Москвы продлил арест его бывшему продюсеру Филиппу Россе до 5 августа 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Росса мог незаконно передавать фотографии и музыкальные композиции Газманова для использования в кинопроектах без разрешения исполнителя. Ему предъявлены обвинения по статьям о нарушении авторских прав и хищении в особо крупном размере.
На заседании обвиняемый сообщил о проблемах со здоровьем — он заявил о частичной потере слуха, перенесённом воспалении лёгких и других осложнениях. Его защита также настаивала на ухудшении состояния здоровья подзащитного.
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