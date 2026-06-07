Регина Тодоренко призналась, что далека от статуса идеальной мамы

07 июня 2026, 21:08

Регина Тодоренко рассказала, какие ценности старается привить своим сыновьям

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем отношении к материнству и призналась, что не считает себя идеальной мамой. Вместе с супругом, Владом Топаловым, она воспитывает троих сыновей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам телеведущей, рождение третьего ребенка заставило ее по-новому взглянуть на воспитание и собственные родительские качества.





«Я с третьим ребёнком поняла, что я далеко не идеальная мать, но мы стараемся привить им самые важные ценности», — поделилась Регина.