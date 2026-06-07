Регина Тодоренко призналась, что далека от статуса идеальной мамы
Регина Тодоренко рассказала, какие ценности старается привить своим сыновьям
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем отношении к материнству и призналась, что не считает себя идеальной мамой. Вместе с супругом, Владом Топаловым, она воспитывает троих сыновей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам телеведущей, рождение третьего ребенка заставило ее по-новому взглянуть на воспитание и собственные родительские качества.
«Я с третьим ребёнком поняла, что я далеко не идеальная мать, но мы стараемся привить им самые важные ценности», — поделилась Регина.Тодоренко также отметила, что детям известных родителей приходится жить под постоянным вниманием окружающих. Поэтому они с мужем с раннего возраста объясняют сыновьям особенности публичной жизни, учат их ответственности, уважению личных границ и правильному отношению к известности.
По мнению телеведущей, главная задача родителей — помочь детям вырасти достойными людьми независимо от популярности семьи.