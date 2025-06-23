Экс-солист Quest Pistols Show из РФ судится с украинскими коллегами
Иван Криштофоренко, единственный российский участник Quest Pistols Show, добивается запрета на исполнение общих песен его бывшими украинскими коллегами.
Украинцы, поддерживающие ВСУ, гастролируют с этими песнями и жертвуют часть средств. Криштофоренко подчеркивает, что он не имеет отношения к их взглядам и хочет, чтобы группы разграничивали.
После ухода украинцев из группы, они удалили все видео с Иваном, включая его сольный проект VA․NO. По информации Mash, судиться сложно, поэтому Иван сосредоточен на очистке репутации.
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