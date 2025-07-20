Певец SHAMAN ответил хейтерам его романа с Екатериной Мизулиной
SHAMAN не намерен переубеждать хейтеров его романа с Мизулиной
В марте певец SHAMAN рассекретил роман с 40-летней главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Однако далеко не все поверили в искренность их чувств.
Ярослав Дронов на VK Fest рассказал, как реагирует на нападки хейтеров. Артист заверил, что его совершенно не интересует мнение чужих людей. Самое главное – верить своим чувствам, подчеркнул SHAMAN.
«Если кто-то так считает, то зачем мне переубеждать и оправдываться. Самое главное, как мы себя чувствуем и как мы считаем вдвоём», – подчеркнул певец, слова которого приводит NEWS.ru.Ведущая мероприятия журналистка Ксения Собчак спросила у Дронова, почему он выбрал именно Мизулину. SHAMAN ответил, что просто любит её.
Исполнитель хита «Я русский» не скрывает, что живёт вместе с избранницей, и уже открыто говорит о скорой свадьбе. Однако Дронов не хочет торопить события, поскольку у него за плечами уже два развода.