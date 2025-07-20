Певец SHAMAN ответил хейтерам его романа с Екатериной Мизулиной

20 июля 2025, 21:27

SHAMAN не намерен переубеждать хейтеров его романа с Мизулиной

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

В марте певец SHAMAN рассекретил роман с 40-летней главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Однако далеко не все поверили в искренность их чувств.





Ярослав Дронов на VK Fest рассказал, как реагирует на нападки хейтеров. Артист заверил, что его совершенно не интересует мнение чужих людей. Самое главное – верить своим чувствам, подчеркнул SHAMAN.





«Если кто-то так считает, то зачем мне переубеждать и оправдываться. Самое главное, как мы себя чувствуем и как мы считаем вдвоём», – подчеркнул певец, слова которого приводит NEWS.ru.