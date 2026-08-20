Экс-солистка группы SEREBRO показала фото в купальнике с экстремальным декольте
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина предстала перед поклонниками в ярком красном слитном купальнике с глубоким декольте, которое доходит почти до талии. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.
Для создания образа Серябкина выбрала чёрные солнцезащитные очки с необычными жёлтыми стёклами и массивные серьги с крупными бриллиантами. Певица распустила длинные волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на скулы — для этого она использовала розовые румяна.
Завершающим штрихом стал блеск для губ, который добавил образу сочности и летнего настроения. На снимке артистка позирует на фоне комнаты.
Фанаты уже оценили смелость певицы в выборе купальника и отметили, что Серябкина продолжает удивлять своих подписчиков яркими и запоминающимися образами. Публикация за несколько часов собрала тысячи лайков и сотни восторженных отзывов.
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