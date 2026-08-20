Экс-солистка группы SEREBRO показала фото в купальнике с экстремальным декольте

20 августа 2026, 11:24

Ольга Серябкина опубликовала фото в красном купальнике с глубоким декольте

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* @seryabkina)

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина предстала перед поклонниками в ярком красном слитном купальнике с глубоким декольте, которое доходит почти до талии. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.