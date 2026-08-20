Стало известно, сколько Валерий Меладзе просит за выступление в любом регионе РФ

20 августа 2026, 11:18

Гонорар Валерия Меладзе за концерты в России превысил 15 миллионов рублей

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Валерий Меладзе продолжает давать концерты в России. В настоящий момент организаторы обсуждают возможное выступление артиста на Алтае. Сам 61-летний певец, как уточняет Telegram-канал SHOT, согласен выступать в любом регионе страны.