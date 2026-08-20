Стало известно, сколько Валерий Меладзе просит за выступление в любом регионе РФ
Валерий Меладзе продолжает давать концерты в России. В настоящий момент организаторы обсуждают возможное выступление артиста на Алтае. Сам 61-летний певец, как уточняет Telegram-канал SHOT, согласен выступать в любом регионе страны.
Гонорар Меладзе составляет более 15 миллионов рублей. Для поклонников «Самбы белого мотылька» из России скидок не предусмотрено — такая же цена остаётся и для корпоративов за рубежом.
Валерий Шотаевич уже подтвердил своё участие в свадебном торжестве на Алтае в марте следующего года. Представители певца опровергают слухи о завершении его выступлений в России и называют их вымыслом. Артист готов приехать с командой из 13 человек. Все расходы на перелёт и проживание берёт на себя принимающая сторона.
При этом райдер Меладзе и его коллектива соответствует стандартным требованиям звёзд: перелёт бизнес-классом, номер люкс в пятизвёздочном отеле и автомобиль премиум-сегмента. В гримёрке заказчики обязаны оставить пачку масла и варенье. Алкоголь певец запрещает строжайше.
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