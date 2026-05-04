Экс-солистка «Комбинации» заработает 9 мая внушительную сумму
Певица Алена Апина выступит 9 мая в московском баре с «сольным VIP-концертом». Об этом пишет «Газета.ru»
Уточняется, что при полностью заполненном зале организаторы мероприятия заработают 740 тысяч рублей. Стоимость билетов начинается от 6,5 тысячи рублей. Места у сцены обойдутся поклонникам в 10 000.
При этом многие отечественные звезды ежегодно отказываются от платных концертов в День Победы. Певица Виктория Цыганова возмущалась, что некоторые её коллеги требуют гонорары за выступления, называя таких артистов бессовестными с пустыми душами. Депутат Госдумы Нина Останина также говорила, что любовь и преданность стране не должны измеряться деньгами.
Алена Апина прославилась в конце 80-х годов в составе «Комбинации», где исполняла хиты «Russian Girls», «American Boy», «Бухгалтер» и другие. В 1991 году певица покинула группу и занялась сольной карьерой под руководством продюсера Александра Иратова.
