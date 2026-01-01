«Разгоню по углам!»: Александр Емельяненко анонсировал боевое возвращение

01 января 2026, 21:26

Александр Емельяненко объявил о возвращении в ММА после операции на позвоночнике

Александр Емельяненко (Фото: Instagram* @alexemelyanenko)

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил через свой блог, что встретил Новый год в спортзале.





Емельяненко поздравил подписчиков с праздником и объявил о планах вернуться в октагон.

«Я Новый год встречаю в спортзале. Как Новый год встретишь — так его и проведёшь. Готовьтесь, тяжеловесы! Сейчас я спину восстановлю и разгоню вас по углам, мыши. Кидайте (мне) вызов, готовьтесь! Давайте, вызывайте Емельяненко на бой», — заявил Александр.