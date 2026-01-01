«Разгоню по углам!»: Александр Емельяненко анонсировал боевое возвращение
Александр Емельяненко объявил о возвращении в ММА после операции на позвоночнике
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил через свой блог, что встретил Новый год в спортзале.
Емельяненко поздравил подписчиков с праздником и объявил о планах вернуться в октагон.
«Я Новый год встречаю в спортзале. Как Новый год встретишь — так его и проведёшь. Готовьтесь, тяжеловесы! Сейчас я спину восстановлю и разгоню вас по углам, мыши. Кидайте (мне) вызов, готовьтесь! Давайте, вызывайте Емельяненко на бой», — заявил Александр.Известно, что в 2025 году боец перенёс операцию на позвоночнике из-за грыжи. Его последний бой состоялся в декабре 2024 года, когда он нокаутировал Алексея Гончарова в первом раунде.