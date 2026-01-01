«Я вечный псих»: Лера Кудрявцева заставила себя лететь в Дубай, чтобы отдохнуть
Лера Кудрявцева проводит отпуск в Дубае и жалуется на холодную погоду
Телеведущая и певица Лера Кудрявцева улетела на отдых в Дубай и в своём блоге подвела итоги года.
В конце декабря Лера провела в ОАЭ новогоднюю ночь с коллегой Андреем Малаховым. Звёзды посетили концерт группы «Иванушки International» и других российских исполнителей.
Подводя итоги 2025 года, Кудрявцева заявила, что год для неё выдался сложным. Она отметила, что впервые обратилась к психологу и пережила несколько болезненных ударов. Вечером 1 января артистка сообщила, что у неё начался отпуск.
«Моя задача — научиться отдыхать. Я вечный псих — бегу куда-то с вытаращенными глазами. Мне всё что-то надо. При этом я упускаю самое главное — обычную жизнь», — отметила Лера.Кудрявцева планирует спать, читать и смотреть фильмы. При этом певица пожаловалась на погоду в ОАЭ, отметив, что в Дубае сейчас «лютый холод», и она постоянно мёрзнет.