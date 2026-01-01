«Я вечный псих»: Лера Кудрявцева заставила себя лететь в Дубай, чтобы отдохнуть

01 января 2026, 20:26

Лера Кудрявцева проводит отпуск в Дубае и жалуется на холодную погоду

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая и певица Лера Кудрявцева улетела на отдых в Дубай и в своём блоге подвела итоги года.





В конце декабря Лера провела в ОАЭ новогоднюю ночь с коллегой Андреем Малаховым. Звёзды посетили концерт группы «Иванушки International» и других российских исполнителей.



Подводя итоги 2025 года, Кудрявцева заявила, что год для неё выдался сложным. Она отметила, что впервые обратилась к психологу и пережила несколько болезненных ударов. Вечером 1 января артистка сообщила, что у неё начался отпуск.

«Моя задача — научиться отдыхать. Я вечный псих — бегу куда-то с вытаращенными глазами. Мне всё что-то надо. При этом я упускаю самое главное — обычную жизнь», — отметила Лера.