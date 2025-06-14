Звезда «Битвы экстрасенсов» Чреватый раскрыл способы общения с душами умерших близких

14 июня 2025, 09:25

Влад Чреватый раскрыл способы общения с душами умерших близких

Влад Чреватый (фото: Telegram @CherevatyiVlad)

Звезда «Битвы экстрасенсов» умеет общаться с душами умерших. Влад Чреватый верит, что каждый может повторить этот магический опыт.





28-летний чернокнижник признался, что не верит в существование рая и ада, а также в концепцию перерождения души. Он убеждён, что покойный сохраняет свою личность после смерти.



Чреватый заявил, что общаться с душами покойных можно самостоятельно. По его словам, многие не замечают навязчивых мыслей или связывают их с интуицией. Однако, на самом деле, каждый в такие моменты слышит и видит. Особенно это актуально в моменты, когда человек разбит горем, подчеркнул Влад в Rutube-шоу «Злые языки».



Также Чреватый подробно объяснил, как вступить в контакт с умершим близким. Для этого, по его словам, не нужно ждать вещих снов.





«Какие на фиг сновидения! Важно твое воспоминание. Взяла фотографию родственника и начинаешь смотреть в глаза и мысленно вспоминать какую-то связь с человеком. Например, как он выглядел в гробу. Самое такое жесткое воспоминание… Мысленно кладешь руку на него, дальше начинаешь про себя звать. И вот в какую-то секунду можно четко отделить — это твои мысли либо извне. Если понимаешь, что тебе идет навязчиво, поверх твоих мыслей еще какие-то разговоры, воспоминания или ты пошла, заглянуть в шкафчик, на который никогда не смотрела. Находишь там ровно то, что тебе пришло в голову. Если есть ощущение того, что рядом с тобой кто-то сидит и так далее. То бишь это уже есть признак того, он рядом. Только ты не хочешь в это верить, да? Тебе нужен экстрасенс», – сказал он ведущей шоу Наташе Гасанхановой, недавно потерявшей маму.