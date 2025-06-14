Гордон резко ответила Брухуновой на слова о палёных сумках: «Старый дедушка денег отвалил»
Юрист Гордон обратилась к Брухуновой после её слов о палёных сумках
Молодая жена Евгения Петросяна постоянно оказывается в центре скандалов. Один из самых ярких за последнее время связан с поддельными сумками.
Напомним, что Татьяна Брухунова осудила девушек, которые ходят с «палью» и не стыдятся этого. Такая позиция возмутила юриста Екатерину Гордон, которая эмоционально отреагировала на высказывания директора Театра миниатюр.
Правозащитница пояснила, что в России маленький процент женщин может позволить себе подлинные сумки, стоимость которых нередко достигает полумиллиона рублей и выше. В связи с этим, Гордон назвала слова Брухуновой неуместными.
«Это тот случай, когда невозможно не отреагировать на пафос, высокомерие и лицемерие в одном флаконе. Я помню свои нищие времена, когда у меня не было денег на сумочку, но мне хотелось тоже похвастаться, пойти куда-то и что-то там прикупить», – отметила Гордон в шоу Елены Ханги.Также юрист не поняла, почему человек, дорвавшийся до чужих денег, учит других жизни. По её мнению, если женщина нашла качественную подделку, она может спокойно купить её и выйти с ней в свет.
Екатерина призналась, что и в её гардеробе имеются поддельные сумки и обувь, однако этот факт нисколько её не смущает. Юрист добавила, что у неё «нет старого дедушки, который денег отвалил», поэтому ей всё приходится покупать самостоятельно.