Гордон резко ответила Брухуновой на слова о палёных сумках: «Старый дедушка денег отвалил»

14 июня 2025, 10:07

Юрист Гордон обратилась к Брухуновой после её слов о палёных сумках

Екатерина Гордон (фото: ВКонтакте @katyagordon)

Молодая жена Евгения Петросяна постоянно оказывается в центре скандалов. Один из самых ярких за последнее время связан с поддельными сумками.





Напомним, что Татьяна Брухунова осудила девушек, которые ходят с «палью» и не стыдятся этого. Такая позиция возмутила юриста Екатерину Гордон, которая эмоционально отреагировала на высказывания директора Театра миниатюр.



Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Правозащитница пояснила, что в России маленький процент женщин может позволить себе подлинные сумки, стоимость которых нередко достигает полумиллиона рублей и выше. В связи с этим, Гордон назвала слова Брухуновой неуместными.





«Это тот случай, когда невозможно не отреагировать на пафос, высокомерие и лицемерие в одном флаконе. Я помню свои нищие времена, когда у меня не было денег на сумочку, но мне хотелось тоже похвастаться, пойти куда-то и что-то там прикупить», – отметила Гордон в шоу Елены Ханги.