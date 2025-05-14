Эмин Агаларов выложил видео купания с Аленой Гавриловой в бассейне на курорте

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: кадр видео Instagram* @eminofficial)
Эмин Агаларов растрогал поклонников новым видео, где он с женой Аленой Гавриловой наслаждается отдыхом в Дубае. Ролик, полный нежных моментов, показывает их прогулки и купание в бассейне на фоне небоскребов.
45-летний исполнитель хита «Девочка моя» и модель Алена Гаврилова, воспитывающие дочь Афину, выглядели счастливыми на курорте. Фанаты в восторге от их любви, и называют Эмина с Аленой «очень красивой парой».
На видео, снятом в Дубае, Алена в красном платье, легкой шляпе и солнцезащитных очках идет с пляжной сумкой рядом с Эмином. Он одет попроще: в белую футболку и светлые штаны.
После прогулки среди пальм пара искупалась в бассейне, любуясь видами города. Эмин назвал эти кадры «прекрасными моментами», подчеркнув, как сильно ценит время с женой.
Со своей бывшей женой у него отношения хорошие: в начале апреля Лейла Алиева опубликовала семейные кадры со дня рождения дочери. На фото присутствовал и бывший муж многодетной матери, с которым они остались друзьями.
Поклонники осыпали пару комплиментами, восхищаясь их гармонией и стилем.
При этом недавно Агаларову не повезло: он проиграл 61 тысячу рублей в суде из-за ресторанного бизнеса. Известно, что Эмин Агаларов владеет компанией «Зафферано 1», которая является юрлицом одноименного ресторана азербайджанской кухни в Москве.
На компанию подал в суд поставщик продуктов питания — в итоге с ресторана Эмина взыскали долг из-за нарушения условий договора поставок.
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На видео, снятом в Дубае, Алена в красном платье, легкой шляпе и солнцезащитных очках идет с пляжной сумкой рядом с Эмином. Он одет попроще: в белую футболку и светлые штаны.
Алена Гаврилова (Фото: кадр видео Instagram* @eminofficial)
После прогулки среди пальм пара искупалась в бассейне, любуясь видами города. Эмин назвал эти кадры «прекрасными моментами», подчеркнув, как сильно ценит время с женой.
Со своей бывшей женой у него отношения хорошие: в начале апреля Лейла Алиева опубликовала семейные кадры со дня рождения дочери. На фото присутствовал и бывший муж многодетной матери, с которым они остались друзьями.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: кадр видео Instagram* @eminofficial)
Поклонники осыпали пару комплиментами, восхищаясь их гармонией и стилем.
При этом недавно Агаларову не повезло: он проиграл 61 тысячу рублей в суде из-за ресторанного бизнеса. Известно, что Эмин Агаларов владеет компанией «Зафферано 1», которая является юрлицом одноименного ресторана азербайджанской кухни в Москве.
На компанию подал в суд поставщик продуктов питания — в итоге с ресторана Эмина взыскали долг из-за нарушения условий договора поставок.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева