Экс-солистка «Стрелок» Любомская рассказала о перестрелке на концерте в 90-х

08 июня 2025, 11:22

Фото: iStock/ipopba

Бывшая солистка «Стрелок» Екатерина Любомская рассказала о перестрелке на концерте в 90-х, передает «Абзац».





Певица, известная по псевдониму Радистка Кэт, застала опасные концерты, которые были в 90-х. По ее словам, на одном из таких выступлений в зале начали стрелять.





«У нас бывали всякие ситуации на мероприятиях, конечно. Я помню, как однажды в зале, где мы выступали, началась перестрелка. Непонятно, кто и что не поделил. Было страшно. Нас экстренно собрали и вывезли. Слава богу, удалось спастись», — заявила Любомская.

