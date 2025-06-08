«Новая Надежда Бабкина»: Александр Рогов высказался о Настасье Самбурской

08 июня 2025, 10:27

Стилист Александр Рогов рассказал о сварливом характере Самбурской

Настасья Самбурская (Фото: Telegram @samburskayan)

С начала года Настасья Самбурская является телеведущей «Модного приговора». Судья проекта Александр Рогов рассказал, каково ему работать с артисткой. 38-летняя Самбурская известна сложным характером. Некоторые считают артистку злой и непрофессиональной. Однако, стилист Александр Рогов успел познакомиться с ней поближе и рассказал, каково ему работать с ней в «Модном приговоре».





Телеведущий сообщил, что все сказанные байки про девушку и негативные проявления её характера он на себе не ощутил. Рогов поддержал Настасью, когда она только появилась в студии Первого канала. Александр охотно поделился с ней секретами мастерства, нужными для работы и выделил особую харизму и чувство юмора звезды «Универа».

«Ты здесь, потому что у тебя своеобразное чувство юмора», — сказал актрисе как-то Рогов.