Роза Сябитова раскрыла, как Галустян изменит жизнь своей новой супруги

23 июля 2026, 19:30

Роза Сябитова заявила, что новая жена Михаила Галустяна может стать известной

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Роза Сябитова оценила брак Михаила Галустяна и Лилии Киосе. Сваха считает, что этот союз может принести Киосе известность, но оговаривается: достоверно прогнозировать она не берётся.





В беседе с «Абзацем» телеведущая отметила, что публичность одного из супругов влияет на жизнь второго, но сама известность не разрушает семью — всё решают характер и умение строить отношения.



По мнению свахи, тревожную женщину легче ранить слухами, тогда как в паре с обычным человеком таких рисков меньше. При этом Сябитова напоминает: многие звёзды счастливо живут с немедийными партнёрами. А вот успех мужа, по мнению Розы, чаще становится преимуществом.

«Женщины реже завидуют успехам мужчин, потому что мужчина — кормилец. Женщина выходит замуж за мужчину в идеале, кого бы она хотела, и кому-то удаётся [быть таким]. Мужчина должен выглядеть состоятельным, плюс бойцовские качества. Это как раз критерии успешной медийной личности. Поэтому женщина только рада, что у неё рядом такой успешный мужчина», — заявила телеведущая.