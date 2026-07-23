«Наломал дров»: Фёдор Добронравов назвал человека, которому он обязан почти всем
Фёдор Добронравов заявил, что обязан супруге преодолением жизненных трудностей
Актёр Фёдор Добронравов заявил, что обязан своей супруге преодолением многих жизненных трудностей.
В беседе с NEWS.ru исполнитель роли в сериале «Сваты» указал на решающее значение женского участия в становлении мужчины.
«Я по жизни наломал столько дров. Бедная жена, если бы не она, меня бы, наверное, не было. Она на свои плечи взяла все тяготы и лишения жизни житейской. Мне кажется, что за каждым состоявшимся мужчиной стоит женщина», — заявил Добронравов.Народный артист России убеждён, что ежедневный женский труд, часто остающийся незаметным, является поистине колоссальным.
Ранее Фёдор Добронравов раскрыл главную проблему своей звёздной династии. Он признался, что стал реже видеться с детьми из-за съёмок.