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«Наломал дров»: Фёдор Добронравов назвал человека, которому он обязан почти всем

Фёдор Добронравов заявил, что обязан супруге преодолением жизненных трудностей
Фёдор Добронравов (Фото: кадр из мелодрамы «Подруги»)

Актёр Фёдор Добронравов заявил, что обязан своей супруге преодолением многих жизненных трудностей.



В беседе с NEWS.ru исполнитель роли в сериале «Сваты» указал на решающее значение женского участия в становлении мужчины.

«Я по жизни наломал столько дров. Бедная жена, если бы не она, меня бы, наверное, не было. Она на свои плечи взяла все тяготы и лишения жизни житейской. Мне кажется, что за каждым состоявшимся мужчиной стоит женщина», — заявил Добронравов.
Народный артист России убеждён, что ежедневный женский труд, часто остающийся незаметным, является поистине колоссальным.

Ранее Фёдор Добронравов раскрыл главную проблему своей звёздной династии. Он признался, что стал реже видеться с детьми из-за съёмок.
Ольга Щелокова

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