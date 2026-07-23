Суд отказал бывшей девушке сына Надежды Кадышевой во взыскании 6 млн рублей

23 июля 2026, 19:00

Григорий Костюк (Фото: кадр из шоу «Привет, Андрей!»)

Владелица PR-агентства Дарья Де Батс около полугода встречалась с сыном певицы Надежды Кадышевой Григорием Костюком. Затем девушка потребовала взыскать с бывшего возлюбленного более шести миллионов рублей. Однако, как сообщает «КП», суд отклонил её требования,