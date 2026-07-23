Суд отказал бывшей девушке сына Надежды Кадышевой во взыскании 6 млн рублей
Владелица PR-агентства Дарья Де Батс около полугода встречалась с сыном певицы Надежды Кадышевой Григорием Костюком. Затем девушка потребовала взыскать с бывшего возлюбленного более шести миллионов рублей. Однако, как сообщает «КП», суд отклонил её требования,
Костюк занимает должность директора театра «Золотое кольцо». Первое заседание по этому делу прошло ещё в марте.
Де Батс утверждала, что давала парню крупные суммы в долг на основе устной договорённости. Истица просила взыскать с Костюка 4 532 500 рублей основного долга, проценты и госпошлину. Представители артиста отрицали факт каких-либо займов.
Защита 42-летнего Григория заявила, что во время поездки в Дубай он подарил избраннице дорогое кольцо стоимостью около восьми миллионов рублей. Адвокат привёл этот факт как доказательство того, что финансовые отношения пары являлись обычной частью личной жизни, а не взаимными долговыми обязательствами.
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