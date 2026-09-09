Экс-солистку «Фабрики» Александру Савельеву наказали за интернет-рекламу
Бывшей солистке группы «Фабрика» Александре Савельевой предстоит выплатить задолженность по обязательным отчислениям с интернет-рекламы. С соответствующим требованием в суд обращался Роскомнадзор. Речь идёт о сумме около 32,1 тысячи рублей, передаёт связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Кроме того, с певицы взыскали ещё 8 тысяч рублей в качестве расходов по госпошлине. Таким образом, общая сумма выплат составит около 40 тысяч рублей.
Поводом для разбирательства стали обязательные отчисления с доходов от рекламы в интернете. По действующим правилам с 1 апреля 2025 года рекламодатели и блогеры должны перечислять в бюджет 3% от соответствующего дохода.
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