Потенциальный зять спел для Юлии Пересильд на её благотворительном дне рождения

09 сентября 2026, 09:50

Юлия Пересильд отметила 42-летие за диджейским пультом и позвала Ваню Дмитриенко

Юлия Пересильд (Фото: Instagram* / @juliaperesild)

Юлия Пересильд необычно отметила 42-летие: актриса встала за диджейский пульт и устроила благотворительную вечеринку в московском клубе «.оригинал». Праздник прошёл в поддержку фонда «Галчонок» — часть средств от продажи билетов направили на помощь его подопечным. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».