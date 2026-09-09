Потенциальный зять спел для Юлии Пересильд на её благотворительном дне рождения
Юлия Пересильд необычно отметила 42-летие: актриса встала за диджейский пульт и устроила благотворительную вечеринку в московском клубе «.оригинал». Праздник прошёл в поддержку фонда «Галчонок» — часть средств от продажи билетов направили на помощь его подопечным. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Не обошлось и без музыкального сюрприза. На вечеринке выступил Ваня Дмитриенко, который пришёл поздравить именинницу вместе с её 17-летней дочерью Анной. Молодые артисты вышли на сцену и исполнили свой совместный хит «Силуэт».
В Сети пользователи также обратили внимание на выступление Ани и предположили, что в этот раз девушка пела под фонограмму. Сам вечер при этом получился довольно насыщенным: компанию Пересильд за пультом составила дочь, а среди гостей и участников праздника были другие известные артисты.
Похоже, Юлия решила совместить личный праздник с добрым делом — и заодно познакомиться с музыкальным талантом своего потенциального зятя поближе.
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