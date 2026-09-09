«Он всегда выбирал предавать»: Анна Седокова неожиданно высказалась о T-Killah

09 сентября 2026, 09:05

Певица Анна Седокова откровенно рассказала, что думает о T-Killah

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова откровенно высказалась в соцсетях о T-Killah, с которым знакома уже около 17 лет. За эти годы артистов не раз связывали слухи — в том числе о возможном романе в прошлом.





Поводом для откровения стало реалити T-Killah, зрители которого, судя по всему, не слишком тепло отнеслись к певице. В ответ артистка решила рассказать, каким видит самого исполнителя и почему, по ее мнению, он может вести себя определенным образом.





«Он на самом деле неплохой. Но я не знаю, кто его поломал так сильно когда-то, и почему он несет эту травму с собой сегодня. У нас всегда есть выбор не предавать, но он всегда выбирал предавать. Надеюсь, он когда-то вновь поверит людям и поймет, что мир не соткан только из плохих людей», — заявила она.