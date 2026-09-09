«Он всегда выбирал предавать»: Анна Седокова неожиданно высказалась о T-Killah
Певица Анна Седокова откровенно рассказала, что думает о T-Killah
Анна Седокова откровенно высказалась в соцсетях о T-Killah, с которым знакома уже около 17 лет. За эти годы артистов не раз связывали слухи — в том числе о возможном романе в прошлом.
Поводом для откровения стало реалити T-Killah, зрители которого, судя по всему, не слишком тепло отнеслись к певице. В ответ артистка решила рассказать, каким видит самого исполнителя и почему, по ее мнению, он может вести себя определенным образом.
«Он на самом деле неплохой. Но я не знаю, кто его поломал так сильно когда-то, и почему он несет эту травму с собой сегодня. У нас всегда есть выбор не предавать, но он всегда выбирал предавать. Надеюсь, он когда-то вновь поверит людям и поймет, что мир не соткан только из плохих людей», — заявила она.При этом Седокова дала понять, что несмотря на прошлые разочарования не считает T-Killah плохим человеком. Напротив, певица предположила, что за его поступками может стоять какой-то болезненный опыт, который он до сих пор продолжает нести с собой.