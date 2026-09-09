«Лучшее решение»: Лена Перминова подтвердила расставание с молодым бойфрендом
40-летняя Лена Перминова снова свободна — модель поставила точку в отношениях
Слухи о разрыве Лены Перминовой и Тараса Романова появились ещё летом. Тогда модель заявила, что ей нравится быть одинокой девушкой, однако её молодой бойфренд опроверг информацию о расставании и уверял, что они по-прежнему вместе.
Теперь сама Лена в соцсетях вновь дала понять, что отношения действительно закончились. Один из англоязычных поклонников прямо спросил модель, свободна ли она сейчас.
«Да! Лучшее решение!» — ответила Перминова.На этот раз сомнений в статусе пары не осталось. Судя по короткому ответу, Лена не только подтвердила расставание, но и считает его правильным решением.