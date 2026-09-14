14 сентября 2026, 11:38

Александр Мясников (фото: РИА Новости / Владимир Песня)

Александр Леонидович Мясников — советский и российский врач-кардиолог, специалист общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель. Он также пишет книги о здоровье. Врач получил орден Пирогова и почетный знак «Заслуженный врач города Москвы». Широкую известность Мясников приобрел благодаря программе «О самом главном» на телеканале «Россия-1», где доступно объясняет зрителям особенности профилактики заболеваний и принципы здорового образа жизни. 15 сентября Александру Мясникову исполняется 73 года. Подробнее о биографии, профессиональном пути и личной жизни врача — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Мясникова: врачебная династия Работа Александра Мясникова во Франции и США Телевидение и радио: программы Александра Мясникова Александр Мясников: высказывания о здоровье и критика Александр Мясников и скандалы Личная жизнь Александра Мясникова Александр Мясников сейчас

Биография Александра Мясникова: врачебная династия

Александр Мясников (фото: Instagram* / alexander_myasnikov1)

Александр Мясников (фото: Instagram* / alexander_myasnikov1)

Работа Александра Мясникова во Франции и США

Александр Мясников (фото: Instagram* / alexander_myasnikov1)

Телевидение и радио: программы Александра Мясникова

Александр Мясников (фото: Instagram* / alexander_myasnikov1)

Александр Мясников: высказывания о здоровье и критика

Александр Мясников (фото: Instagram* / alexander_myasnikov1)

Александр Мясников и скандалы

Травля в школе, тайна ухода из «Ералаша» и отказ от брака: почему Александр Лойе так и не завел семью?

Александр Мясников (фото: Instagram* / alexander_myasnikov1)

Что Александр Мясников говорил об обезьяньей оспе

Александр Мясников (фото: Instagram* / alexander_myasnikov1)

Личная жизнь Александра Мясникова

Первая жена и второй брак Александра Мясникова

Александр Мясников (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Дети и семья Александра Мясникова

Александр Мясников (фото: РИА Новости / Владимир Песня)

Александр Мясников сейчас