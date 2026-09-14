Внебрачная дочь и алкоголизм жены: семейные драмы в жизни доктора Александра Мясникова. Почему сейчас он живёт один в окружении собак?
Александр Леонидович Мясников — советский и российский врач-кардиолог, специалист общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель. Он также пишет книги о здоровье. Врач получил орден Пирогова и почетный знак «Заслуженный врач города Москвы». Широкую известность Мясников приобрел благодаря программе «О самом главном» на телеканале «Россия-1», где доступно объясняет зрителям особенности профилактики заболеваний и принципы здорового образа жизни. 15 сентября Александру Мясникову исполняется 73 года. Подробнее о биографии, профессиональном пути и личной жизни врача — в материале «Радио 1».
Биография Александра Мясникова: врачебная династияАлександр Мясников вырос в семье потомственных медиков и продолжил династию, которую сформировали его прадед, дед и отец. Он родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде. Уже в детстве Александр понимал, что в будущем свяжет жизнь с медициной.
История семьи Мясниковых тесно связана с Тверской областью. В расположенном там городе Красный Холм до сих пор работает музей, посвященный семье врачей. Именно в этом регионе начал медицинскую деятельность прадед Александра — земский врач, которого знали как человека, способного спасать человеческие жизни.
Отец Александра, Леонид Мясников, состоял в Академии медицинских наук. Он работал кардиологом и занимался разработкой методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии. На основе научных трудов Леонида Мясникова впоследствии учились студенты медицинских вузов.
Леонид Александрович известен также благодаря работе в медицинской комиссии, которая следила за состоянием здоровья Иосифа Сталина в последние годы жизни советского лидера. Мать Александра, Ольга Мясникова, тоже занималась медицинской тематикой. Она исследовала связь продолжительности жизни с соблюдением принципов здорового образа жизни и передавала свои взгляды сыну.
Когда Александру исполнилось шесть лет, его родители развелись. Несмотря на это, мальчик пошел по профессиональному пути семьи. В 1976 году он окончил Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова. Затем молодой специалист продолжил образование в Институте клинической кардиологии, где прошел ординатуру и аспирантуру.
В 1981 году Мясников защитил кандидатскую диссертацию. Вскоре его направили в Мозамбик, где он стал штатным врачом команды геологов. Специалисты занимались поиском месторождений полезных ископаемых на малоизученных территориях юга Африки.
Работа проходила в непростых условиях: в стране действовало военное положение, продолжались боевые действия. Мясников столкнулся с тяжелыми последствиями войны, видел смерти и увечья и оказывал медицинскую помощь людям, помогая им выжить.
В 1983 году Александр Мясников начал практиковать в провинции Замбези. Уже через год его направили в Анголу. Там врач возглавил группу специалистов, сформированную при правительственном госпитале «Пренда». В этой должности он работал до 1989 года.
Всего Мясников провел в Африке восемь лет. После возвращения в СССР он продолжил работу во Всесоюзном кардиологическом центре. Одновременно врач сотрудничал с отделом миграции международной организации, где занимался медицинскими и связанными со здоровьем вопросами.
Работа Александра Мясникова во Франции и СШАВ 1993 году Александра Мясникова пригласили во Францию. Там он работал при российском посольстве, а также сотрудничал с парижскими клиниками и другими медицинскими учреждениями.
Через три года, в 1996-м, врач отправился в США. В Нью-Йорке он занимался подтверждением российского диплома и продолжил профессиональную подготовку. Мясников окончил ординатуру и получил специальность врача общей практики.
В 2000 году американский комитет по медицине присвоил Александру Мясникову звание «Врач высшей категории». После этого специалист вошел в состав Американской медицинской ассоциации и коллегии врачей.
При этом со временем Мясников начал всерьез задумываться о возвращении в Россию. Врачебная династия, к которой он принадлежал, была связана с родной страной, поэтому Александр решил продолжить профессиональную деятельность именно здесь.
В 2000 году Мясников начал работать врачом в Американском медицинском центре. Позднее он открыл собственную частную клинику, где использовал профессиональный опыт, накопленный в России и за рубежом. В учреждении придерживались высоких стандартов медицинского обслуживания.
С 2009 по 2010 год Александр Мясников занимал должность главного врача кремлевской больницы. Именно в этот период он решил попробовать себя в качестве телеведущего и начать рассказывать о медицинских вопросах уже с экрана.
Сегодня Александр Леонидович работает в Московской клинической больнице № 71 имени М. Е. Жадкевича. До 2023 года он руководил учреждением в качестве главного врача, а затем занял должность президента больницы. Мясников также входит в Общественный совет при Министерстве здравоохранения РФ и Общественную палату Москвы. В 2017 году ему официально присвоили звание «Заслуженный врач Москвы».
Телевидение и радио: программы Александра МясниковаВ своей медийной карьере Александр Мясников сделал ставку прежде всего на образовательные и общественно полезные проекты, а не на развлекательные шоу. Врач использовал эфир как возможность рассказывать зрителям о заболеваниях, профилактике и способах лечения.
Первые выпуски программы «Врача вызывали?» пользовались интересом зрителей. Основной темой передачи стало здоровье: ведущий рассказывал о различных заболеваниях, объяснял причины их возникновения и разбирал возможные методы лечения. Профессиональный авторитет Мясникова помог программе собрать широкую аудиторию.
Помимо телевидения, врач работал на радио. Он вел эфиры на «Вести FM». Еще одним крупным проектом стала программа «О самом главном с доктором Мясниковым», которая выходила на телеканале «Россия-1». В передаче медицинские рекомендации и рассказы врача дополняли различные видеоматериалы и наглядные примеры. Такой формат помогал удерживать внимание зрителей и способствовал популярности проекта.
С марта по июнь 2020 года Мясников вел программу «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале. После завершения проекта врач начал вести на «Россия-1» еженедельную авторскую программу «Доктор Мясников». С 2021 года Александр Леонидович также ведет проект «Святые целители» на телеканале «Спас». Свои официальные материалы, записи телевизионных эфиров и книги врач размещает на собственном сайте.
О подробностях личной жизни, увлечениях и домашних животных Мясников рассказывал в программе «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым. Вопросы, связанные с необычными случаями в медицине, врач обсуждал с Татьяной Устиновой в программе «Мой герой».
Александр Мясников: высказывания о здоровье и критикаОдной из тем, которую Мясников освещал в специализированном издании, стала проблема недостаточной физической активности в современном обществе. Врач рассмотрел последствия малоподвижного образа жизни и рассказал о связанных с ним рисках.
В программе «О самом главном» Мясников также выступал против распространенной традиции кормить детей на завтрак манной кашей. По мнению врача, в манке мало полезных веществ, зато много быстрых углеводов и крахмала. Он отмечал, что регулярное употребление такого продукта может способствовать развитию ожирения и повышать риск диабета.
В качестве альтернативы доктор рекомендовал включать в рацион перловую, пшенную, гречневую и овсяную каши. Александр Леонидович также активно популяризировал медицинские знания через книги. Некоторые произведения он создавал с опорой на научные труды своего деда, который носил такое же имя и отчество.
Среди книг Мясникова — «Врача вызывали?», «Вектор страха», «Русская рулетка» и другие произведения. Тематика его работ разнообразна: автор затрагивает различные медицинские вопросы и старается обращаться к проблемам, которые могут быть интересны широкому кругу читателей.
Александр Мясников и скандалыИмя Александра Мясникова оказалось в центре общественного внимания в 2020 году, когда по миру распространялась коронавирусная инфекция. Врач неоднократно делал заявления, которые вызывали споры. В начале пандемии Мясников говорил о сравнительно небольшой угрозе заболевания, однако позднее рассказывал о способах борьбы с коронавирусом и мерах предосторожности.
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Особенно сильную реакцию вызвало его интервью в программе «Спасибо, доктор!». В эфире врач призвал зрителей не поддаваться панике и фактически предложил «просто жить», заявив, что, по его мнению, переболеют все, а «кому положено умереть — помрут».
В том же интервью Мясников сделал еще одно неоднозначное заявление. Он сказал, что в некоторых обстоятельствах убийство человека за оскорбление чести семьи может быть нормальным. После критики телеведущий объяснил свою позицию и подчеркнул, что не призывал к насилию, а говорил о собственном представлении о мужском достоинстве.
Отдельная волна критики возникла из-за деятельности Мясникова во время пандемии. В этот период он руководил Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прогнозы врача неоднократно менялись. Сначала он утверждал, что вирус не представляет серьезной опасности для россиян и может исчезнуть к маю, однако позднее признавал, что ситуация оказалась значительно тяжелее.
Одновременно возник скандал вокруг Городской клинической больницы № 71, которую на тот момент возглавлял Мясников. Врач заявлял, что учреждение полностью свободно от коронавируса. Однако позднее в интернете появились кадры с пациентами, у которых диагностировали COVID-19, а также видео, демонстрировавшие антисанитарные условия в палатах.
Мясников назвал появившиеся материалы организованной провокацией. Вскоре после этого он оставил должность главного врача.
В 2021 году высказывания Мясникова стали основанием для присуждения ему антипремии «АПЧХИ». Организаторы связали награду с распространением, по их оценке, псевдонаучных утверждений. В частности, критика касалась позиции врача по поводу использования масок и его мнения о необходимости в первую очередь защищать от коронавируса пожилых людей.
Что Александр Мясников говорил об обезьяньей оспе
В 2022 году Александр Мясников продолжил комментировать эпидемиологические угрозы. На этот раз внимание врача привлекла обезьянья оспа.
В своем блоге доктор рассказал об истории заболевания и возможных сценариях его распространения. По словам Мясникова, инфекция передается относительно трудно. Он утверждал, что для заражения необходим продолжительный контакт с инфицированным человеком — не менее трех часов — при расстоянии около одного метра.
Личная жизнь Александра Мясникова
Первая жена и второй брак Александра Мясникова
Личная жизнь Александра Мясникова складывалась непросто. В первый брак врач вступил еще в молодости. Однако спустя несколько лет супруги расстались. По словам самого Мясникова, он не смог простить первой жене отсутствие поддержки в тяжелый период, который наступил после смерти его отца.
Вторую супругу, Наталью, Александр Леонидович встретил еще во время первого официального брака. Между ними возникли сильные чувства, которые сохраняются уже более 30 лет. Наталья оставила работу и вместе с будущим мужем переезжала из страны в страну, сопровождая его во время профессиональных поездок. Она занималась домом и создавала супругу необходимые бытовые условия независимо от того, где в тот момент находилась семья.
Долгое время Наталья не могла иметь детей. В 1994 году, когда Мясникову исполнился 41 год, Наталья родила сына. Мясников оказался очень заботливым отцом и старался проводить с сыном каждую свободную минуту. Через несколько лет семья столкнулась с новой серьезной проблемой. Наталья начала злоупотреблять алкоголем. В тот период Леонид был еще маленьким, а Александр перевез жену и ребенка в США.
Жизнь в другой стране оказалась для Натальи непростой. Она не знала языка, занималась воспитанием ребенка, испытывала большую нагрузку и постепенно начала употреблять алкоголь. Сам Мясников не сразу понял, насколько серьезной стала ситуация. Несмотря на медицинские знания и большой профессиональный опыт, врач не сразу смог понять, чем именно может помочь супруге.
В итоге Наталья ради сохранения семьи, мужа и сына отказалась от пагубной привычки. По ее словам, она уже много лет соблюдает обещание, которое дала супругу, и не употребляет алкоголь. В браке Мясниковых возникали и другие сложные обстоятельства, связанные уже с поступками самого Александра. Одним из таких эпизодов стала его внебрачная связь. В 2005 году в этих отношениях родилась дочь Полина.
Наталья простила мужа и постаралась сделать так, чтобы ее сын и его единокровная сестра смогли принять друг друга и поддерживать отношения.
Дети и семья Александра Мясникова
В настоящее время Александр Мясников и его жена живут отдельно. Наталья переехала во Францию, где живет вместе с семьей Леонида. Сам Мясников продолжает работать в Москве, где у него остается большое количество профессиональных и телевизионных проектов. Врач живет в частном доме вместе со своими домашними животными. Среди его питомцев — кот породы мейн-кун по кличке Арамис и четыре собаки.
Пара официально остается в браке уже более 40 лет, однако их семейная жизнь прошла через множество тяжелых кризисов, которые также повлияли на то, что сейчас они предпочитают жить на две страны.
Сын Мясникова Леонид также продолжил семейную медицинскую традицию, хотя непосредственно врачом становиться не стал. Он получил специальность фармацевта в Сорбонне и продолжает развиваться в сфере, связанной с медициной.
Александр Мясников сейчасВ 2026 году Александр Мясников продолжил появляться на телевидении и делиться с аудиторией собственным опытом. Весной он успешно перенес операцию на глазах по замене хрусталика. Свободное время Мясников старается проводить активно. Он путешествует, занимается охотой и рыбной ловлей. Врач поддерживает образ человека, который не боится приключений и предпочитает активный отдых.
Мясников занимается альпинизмом и рассказывал о восхождениях на Эльбрус, совершает поездки в тайгу и практикует закаливание. Мясников занимает почетную стратегическую должность президента ГКБ им. М. Е. Жадкевича (ГКБ № 71).