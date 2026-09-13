Свекр Натальи Водяновой резко обеднел и вылетел из топ-10 богатейших людей мира

13 сентября 2026, 19:12

Свекр Натальи Водяновой потерял около $65 млрд с начала года

Наталья Водянова (Фото: Instagram* / @natasupernova)

Состояние одного из крупнейших игроков мировой люксовой индустрии и свекра Натальи Водяновой, Бернара Арно, с начала года сократилось примерно с $208 млрд до $143 млрд, пишет Bloomberg.