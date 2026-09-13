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Свекр Натальи Водяновой резко обеднел и вылетел из топ-10 богатейших людей мира

Свекр Натальи Водяновой потерял около $65 млрд с начала года
Наталья Водянова (Фото: Instagram* / @natasupernova)

Состояние одного из крупнейших игроков мировой люксовой индустрии и свекра Натальи Водяновой, Бернара Арно, с начала года сократилось примерно с $208 млрд до $143 млрд, пишет Bloomberg.



Главной причиной стало падение стоимости акций LVMH — принадлежащей Арно империи, объединяющей десятки известных брендов в сфере моды, ювелирных изделий и косметики. На фоне снижения спроса на товары класса люкс стоимость бумаг компании заметно просела, что напрямую отразилось и на состоянии предпринимателя.

Таким образом, за несколько месяцев Арно потерял около $65 млрд и выбыл из десятки богатейших людей планеты. Еще недавно французский бизнесмен уверенно входил в число мировых лидеров по размеру состояния.

Для люксового рынка последние месяцы оказались непростыми: покупатели стали осторожнее относиться к дорогостоящим покупкам, а замедление спроса ударило по финансовым показателям крупнейших компаний отрасли.

Софья Метелева

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