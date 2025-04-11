Экс-супруг Саши Черно расплакался на ток-шоу, узнав результаты ДНК-теста на отцовство

Иосиф Оганесян и Саша Черно (Кадр из программы «Пусть говорят»)
Саша Черно недавно заявила, что родила ребёнка не от Иосифа Оганесяна. 33-летний участник «Дома-2» получил результаты генетической экспертизы.
Звёзды реалити-шоу развелись в прошлом году, и маленький Стефан остался с мамой. Теперь Черно и Оганесян не могут прийти к соглашению по поводу ребёнка. Мужчина утверждает, что Саша не справляется с материнскими обязанностями и злоупотребляет алкоголем. Он намерен лишить бывшую жену родительских прав, поэтому обратился в программу «Пусть говорят».
На шоу Черно объявила, что Стефан не является ребёнком Оганесяна. Она назвала отцом своего друга Дмитрия Мещерякова, с которым у неё был роман. Мужчина также присутствовал в студии и активно защищал Сашу.
Когда Оганесян услышал результат, он схватил медицинское заключение и расплакался. Он обратился к Саше с просьбой следить за здоровьем и отказаться от алкоголя ради ребёнка, страдающего эпилепсией.
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На шоу Черно объявила, что Стефан не является ребёнком Оганесяна. Она назвала отцом своего друга Дмитрия Мещерякова, с которым у неё был роман. Мужчина также присутствовал в студии и активно защищал Сашу.
«Если это мой ребенок, я отдам ему последнюю рубашку. Может быть, я не стану его отцом, но буду настоящим другом и сделаю всё возможное для его воспитания», – заявил в ответ на слова экс-супруги Оганесян.В рамках программы был проведён тест ДНК, результаты которого показали, что Иосиф действительно является отцом четырёхлетнего Стефана. Вероятность кровного родства составила 99,9%.
Когда Оганесян услышал результат, он схватил медицинское заключение и расплакался. Он обратился к Саше с просьбой следить за здоровьем и отказаться от алкоголя ради ребёнка, страдающего эпилепсией.
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Анастасия Чинкова