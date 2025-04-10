«Утешение нашла в бутылке»: Оганесян беспокоится о ребёнке из-за пьянства Саши Черно

Бывшие участники скандального проекта Дом-2 Иосиф Оганесян и Саша Черно после громкого развода продолжают делить своего общего сына и обвинять друг друга во всех смертных грехах. Причём мужчина упирает на беспробудное пьянство экс-супруги, а та, в свою очередь, недавно заявила, что Иосиф — вовсе не отец ребёнка.