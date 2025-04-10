«Утешение нашла в бутылке»: Оганесян беспокоится о ребёнке из-за пьянства Саши Черно

Иосиф Оганесян и Саша Черно (Кадр из программы «Пусть говорят»: Телеграм @sasha_cherno93)
Бывшие участники скандального проекта Дом-2 Иосиф Оганесян и Саша Черно после громкого развода продолжают делить своего общего сына и обвинять друг друга во всех смертных грехах. Причём мужчина упирает на беспробудное пьянство экс-супруги, а та, в свою очередь, недавно заявила, что Иосиф — вовсе не отец ребёнка.
Мальчик действительно мало похож на своего пока ещё папу — знойного, но романтичного армянина. Сам же Оганесян уверен, что он является настоящим отцом мальчика и собирается лишить «недостойную мамашу» родительских прав. Он уверен, что Сашу больше интересуют разные алкогольные развлечения, чем судьба собственного сына.
Стефан и Иосиф Оганесян (Кадр из программы «Пусть говорят»: Телеграм @sasha_cherno93)
Сейчас четырёхлетний Стефан много времени проводит с отцом. Минувшей осенью у мальчика случился приступ эпилепсии — он две недели провел в реанимации. Переживая за ребенка, Оганесян принял решение полностью посвятить себя родительским заботам.
Оганесян также подчеркнул, что он сейчас нормально зарабатывает — около 150 тысяч в месяц. Ему хватает этих денег на себя, на съёмное жильё и на сына. В заключение Иосиф заверил, что он намерен до конца бороться за то, чтобы мальчик постоянно жил только с ним, его отцом.
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«Саша очень много пьет. Выпивает ли, когда остается с ребенком? Бывало такое, да, что самое ужасное. Поэтому я и боюсь оставлять сына. Она может отдать его няне и пойти отдыхать, а мне сказать: „Я дома, все хорошо“, — хотя на самом деле это не так», — рассказал Иосиф во время эфира на YouTube-канале «Психолог Евгения Кичкина».
Стефан и Иосиф Оганесян (Кадр из программы «Пусть говорят»: Телеграм @sasha_cherno93)
Сейчас четырёхлетний Стефан много времени проводит с отцом. Минувшей осенью у мальчика случился приступ эпилепсии — он две недели провел в реанимации. Переживая за ребенка, Оганесян принял решение полностью посвятить себя родительским заботам.
«Какие обстоятельства заставляют меня проводить больше времени с сыном? Обстоятельство только одно — мать им не занимается. Как я понял, она просто не может принять, что у ребенка есть сложности со здоровьем. Она не знает, как с этим бороться, поэтому убегает из дома и ищет утешения в бутылке», — делился откровениями экс-звезда «Дома-2».
Оганесян также подчеркнул, что он сейчас нормально зарабатывает — около 150 тысяч в месяц. Ему хватает этих денег на себя, на съёмное жильё и на сына. В заключение Иосиф заверил, что он намерен до конца бороться за то, чтобы мальчик постоянно жил только с ним, его отцом.
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Александр Бойцов