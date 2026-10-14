Жилье в Западном Голливуде от бывшего супруга певицы Любови Успенской доступно для съема

14 октября 2026, 09:11

Бывший муж Любови Успенской сдал в аренду американскую квартиру

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Бывший муж певицы Любови Успенской Александр Плаксин предложил в аренду квартиру в элитной части Западного Голливуда. Месячная плата за жильё составляет 3,5 тысячи долларов, или около 300 тысяч рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.