Жилье в Западном Голливуде от бывшего супруга певицы Любови Успенской доступно для съема
Бывший муж певицы Любови Успенской Александр Плаксин предложил в аренду квартиру в элитной части Западного Голливуда. Месячная плата за жильё составляет 3,5 тысячи долларов, или около 300 тысяч рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Апартаменты площадью 112 квадратных метров расположены в комплексе Alta Loma, построенном в 1981 году. В квартире предусмотрены две спальни, три ванные комнаты, отдельная гардеробная и кухня с мраморными столешницами. Панорамные окна выходят на район неподалёку от Голливуда.
Жильцы комплекса могут пользоваться бассейном, а вместе с квартирой арендатор получит два парковочных места. Рыночную стоимость недвижимости оценивают в 910 тысяч долларов — примерно 75 миллионов рублей.
Alta Loma находится в Уэст-Голливуде, рядом со знаменитой улицей Sunset Strip. Район считают одним из главных центров русскоязычной общины Лос-Анджелеса.
Как утверждает Успенская, ипотечные платежи за эту квартиру она вносила около 20 лет. В 2013 году Плаксин оформил объект на траст, а певица узнала об этом лишь в 2021 году.
Читайте также: