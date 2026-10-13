Суд приговорил убийцу легендарного рэпера Тупака Шакура к пожизненному сроку

13 октября 2026, 23:49

Тупак Шакур (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «MTV News»)

Бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна Дэвиса, известного как Кеффи Ди, который является организатором убийства легендарного рэпера Тупака Шакура, приговорили в США к длительному сроку заключения с возможностью условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает CNN.





По версии обвинения, Дэвис решил отомстить Шакуру после драки в казино MGM Grand 7 сентября 1996 года — тогда рэпер и его окружение избили племянника фигуранта Орландо Андерсона. Собрав сообщников, Дэвис отправился искать музыканта. Когда белый Cadillac поравнялся с BMW, в котором ехали Шакур и основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Шуг Найт, началась стрельба.



Дуэйн Дэвис (Фото: кадр транслации судебного заседания на Youtube-канале «ABC News») 25-летний рэпер, который находился на пике своей карьеры, получил четыре пулевых ранения и умер в больнице через шесть дней. Приговор по делу вынесли лишь через 30 лет. Дэвиса признали виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия в составе преступной группировки.



«Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день», — приводит CNN слова судьи Карли Кирни.