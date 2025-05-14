Экс-супруг Яны Поплавской вышел в свет с 32-летней беременной женой

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Бывший муж Яны Поплавской Сергей Гинзбург вышел в свет со своей 32-летней беременной супругой Ольгой Виниченко. Пару видели на награждении премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Знаменитости ждут первого общего ребенка.
На режиссере был классический костюм с черной рубашкой, а на актрисе — черное облегающее платье, которое подчеркнуло ее беременность. Образ Ольги завершил стильный клатч, скромные украшения и туфли на шпильке.
Гинзбург и Виниченко отметят пятую годовщину свадьбы в августе, они вместе уже десять лет. У мужчины три сына: Георгий от Лики Мансуровой, 39-летний Клим и Никита от Яны Поплавской.
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Гинзбург и Виниченко отметят пятую годовщину свадьбы в августе, они вместе уже десять лет. У мужчины три сына: Георгий от Лики Мансуровой, 39-летний Клим и Никита от Яны Поплавской.
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