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Экс-супруг Яны Поплавской вышел в свет с 32-летней беременной женой

Сергей Гинзбург появился на публике с беременной Ольгой Виниченко
Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший муж Яны Поплавской Сергей Гинзбург вышел в свет со своей 32-летней беременной супругой Ольгой Виниченко. Пару видели на награждении премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Знаменитости ждут первого общего ребенка.
На режиссере был классический костюм с черной рубашкой, а на актрисе — черное облегающее платье, которое подчеркнуло ее беременность. Образ Ольги завершил стильный клатч, скромные украшения и туфли на шпильке.

Гинзбург и Виниченко отметят пятую годовщину свадьбы в августе, они вместе уже десять лет. У мужчины три сына: Георгий от Лики Мансуровой, 39-летний Клим и Никита от Яны Поплавской.

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Молодая возлюбленная Лепса кардинально сменила имидж
Возлюбленная Лепса Аврора Киба укоротила волосы
14 мая 2025, 21:41

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба решила кардинально сменить имидж. В соцсетях девушка опубликовала фото с укороченными волосами. Судя по ее улыбке, все получилось.
Перед этим Киба показывала снимок срезанных локонов, чем заинтриговала аудиторию, а позже продемонстрировала ровную короткую стрижку. Бьюти-обозреватели отмечают аккуратный прямой срез. По мнению фанатов, текущий образ более свежий. Поклонники предполагают, что изменения могут быть связаны с предсвадебной подготовкой или обновлением стиля.

Фото: Instagram*/avrorakiba

«Выглядишь потрясающе! Короткие волосы тебе очень идут», «Жаль, что обрезала такую красоту, но ты всё равно королева!», «Это перед свадьбой? Или просто захотелось перемен?» — написали юзеры.
Аврора учится в Лондоне и иногда мелькает на ТВ. Она подчеркивала, что ее не устраивает статус «невесты Лепса».

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«Проверяю силу мужа»: Брутян показала утреннюю зарядку в Таиланде
Брутян показала, как Прилучный поднимает ее одной рукой
14 мая 2025, 21:21

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Шуточную утреннюю зарядку в Таиланде показала актриса Зепюр Брутян. Кадры опубликованы в соцсетях звезды.
«Проверяю силу мужа», — говорит Зепюр.
На кадрах можно увидеть, как муж исполнительницы роли в сериале «В клетке» Павел Прилучный поднимает ее одной рукой. В видео играет трек рэпера Басты «Туда-Сюда». Через некоторое время к родителям присоединяется двухлетний сын Микаэль, решив «прервать тренировку». Взрослые в ответ засмеялись.

Фото: Instagram*/zepyur_brutyan

Прилучный и Брутян отдыхают вместе с сестрой Зепюр Рипси и 12-летним сыном Павла от Агаты Муцениеце Тимофеем.

Недавно Брутян показывала романтическую ванну, в которой были цветы, а дополнял красоту вид из панорамного окна.

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«Исполнял мною любимые песни»: 52-летняя жена Михайлова одела мини-платье в день рождения

Экс-супруг Яны Поплавской вышел в свет с 32-летней беременной женой

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«Исполнял мною любимые песни»: 52-летняя жена Михайлова одела мини-платье в день рождения
Инна Михайлова встретила 52-летие в красном мини-платье с перьями
14 мая 2025, 20:54

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена певца Стаса Михайлова Инна встретила 52-летие, нарядившись в алое мини-платье с перьями. Праздник проходил в закрытом формате, поэтому прессу не пригласили. Однако виновница торжества все же предоставила фотоотчет в социальных сетях.
Стоит отметить, что у Инны Михайловой не только роскошный образ, но и стройные ноги. Красоту дополняла дорогая сумка. На мероприятии в караоке была взрослая дочь именинницы Ева от прошлого брака. Стас Михайлов исполнял свои композиции, радуя жену.

Фото: Instagram*/inamikhaylova

«Муж исполнял мною любимые песни!» — поделилась Инна Михайлова.
Она поблагодарила родных за прекрасно проведенное время. Стас Михайлов отметил 56-летие в прошлом месяце.

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Беременная Тодоренко позирует с мужем на вилле после отъезда из РФ
Беременная Тодоренко занимается йогой с Топаловым
14 мая 2025, 20:08

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущая Регина Тодоренко занимается йогой со своим мужем Владом Топаловым. Звезда экрана решила не отказываться от занятий спортом во время беременности. В настоящее время она находится в жарких краях по работе.
«Где бы я ни была, какой бы напряженный график ни был, я всегда найду возможность включить спорт и физическую активность в свою жизнь. Для меня это, в первую очередь, про здоровье и возможность нормально функционировать», — написала она в Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры.

Фото: Telegram/todorenkoregina

По словам Тодоренко, Топалов — прекрасный отец и любящий муж. В частности, мужчина читает психологическую литературу, включая книги по воспитанию детей, пробует какие-то стратегии на практике.

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Ева Карицкая хочет эмигрировать в США
14 мая 2025, 19:15

Павел Ивлев (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginal)

Об эмиграции в США задумалась экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук). Telegram-каналы публикуют скриншот поста блогерши в сети.
«Я все хочу сделать визу в США… Вообще, у кого какой опыт с миграцией в другую страну с ребенком, где комфортно и быстро адаптируешься. Может у кого есть такой опыт, поделитесь», — написала Карицкая.
Судя по реакциям, пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию и все же больше тех, кто поддержал Карицкую в ее инициативе.

Паша Техник скончался в тайской больнице на 41-м году жизни в результате полиорганной недостаточности 4 апреля. Недавно экс-супруга исполнителя обратилась к его друзьям и попросила их приходить на могилу Техника таким образом, чтобы она об этом не знала, либо не приходить вообще.

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