Пригожин назвал певицу Приходько главным позором российского шоу-бизнеса

23 октября 2025, 16:06

Анастасия Приходько (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Многие артисты, ставшие победителями популярного телешоу «Фабрика звёзд» на Первом канале, получили свои титулы не из-за таланта, а благодаря влиятельным покровителям. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.





По словам продюсера, в разные годы на проекте действительно побеждали сильные вокалисты, однако были и случаи, когда исход соревнования решали связи, а не способности участников.





«Что касается Анастасии Приходько…Это просто самый главный позор в истории российской музыки, когда настоящая расистка и русофобка сначала побеждает в главном музыкальном проекте страны, а потом представляет Россию на международном песенном конкурсе. Я еще тогда говорил, что Приходько нас всех неприятно удивит. Но тогда все на меня бросались с критикой. А время все расставило на свои места», — заявил Пригожин.

«Теперь все понимают, насколько шоу тогда было лживым, как там процветало кумовство и как связи решали многое. Победить тогда должен был коллектив, а не сольный артист, признаюсь вам честно. Но проплатили, и связи помогли получить иной исход», – отметил он.