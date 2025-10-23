Пригожин назвал певицу Приходько главным позором российского шоу-бизнеса
Многие артисты, ставшие победителями популярного телешоу «Фабрика звёзд» на Первом канале, получили свои титулы не из-за таланта, а благодаря влиятельным покровителям. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По словам продюсера, в разные годы на проекте действительно побеждали сильные вокалисты, однако были и случаи, когда исход соревнования решали связи, а не способности участников.
«Что касается Анастасии Приходько…Это просто самый главный позор в истории российской музыки, когда настоящая расистка и русофобка сначала побеждает в главном музыкальном проекте страны, а потом представляет Россию на международном песенном конкурсе. Я еще тогда говорил, что Приходько нас всех неприятно удивит. Но тогда все на меня бросались с критикой. А время все расставило на свои места», — заявил Пригожин.Продюсер подчеркнул, что у украинской певицы были покровители, которые помогли ей сначала выиграть на «Фабрике звёзд», а затем получить возможность представить Россию на «Евровидении».
«Теперь все понимают, насколько шоу тогда было лживым, как там процветало кумовство и как связи решали многое. Победить тогда должен был коллектив, а не сольный артист, признаюсь вам честно. Но проплатили, и связи помогли получить иной исход», – отметил он.Пригожин добавил, что современные музыкальные проекты стали гораздо объективнее – теперь туда чаще приглашают действительно талантливых исполнителей с хорошими вокальными данными.