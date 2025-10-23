Звезда «Кривого зеркала» рассказал, как Петросян подсматривал за ним в щёлочку

23 октября 2025, 17:54

Юморист Церишенко рассказал, как Петросян следил за ним перед «Кривым зеркалом»

Фото: iStock/Berezko

Российский актёр и комик Михаил Церишенко, участник популярного телепроекта «Кривое зеркало», заявил, что Евгений Петросян наблюдал за ним со стороны, прежде чем пригласить в своё шоу. Об этом артист рассказал в программе «Мой герой» на канале ТВЦ.





По словам Церишенко, он впервые привлёк внимание мэтра юмора во время съёмок сериала «Кышкин дом», где главную роль исполняла Елена Степаненко. Там артист сыграл сразу три роли и активно импровизировал на площадке.





«Я что-то стал баловаться, что-то придумывать, камера-не камера, как-то отпустил себя. А в это время, как мне потом рассказали, за декорацией в щелочку подсматривал непосредственно сам мэтр эстрады – Евгений Петросян», – поделился юморист.