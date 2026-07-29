«Недалёкие»: Анастасия Волочкова ответила на обвинения в использовании фотошопа

29 июля 2026, 23:21

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её внешность естественная

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова эмоционально отреагировала на комментарии пользователей, которые уверены, что артистка сильно редактирует свои фотографии. Балерина заявила, что не понимает подобных обвинений и считает их проявлением зависти.





По словам Волочковой, её внешность не является результатом обработки снимков, а негативные комментарии пишут люди, которые не способны искренне радоваться успехам и красоте других.





«Некоторые недалёкие умом люди, называющие красоту фотошопом, просто нуждаются в сожалении и сострадании. Потому что они не могут пережить настоящую красоту, радость, счастье и любовь других талантливых людей. И поверить, что так бывает по-настоящему», — написала балерина в личном блоге.