«Недалёкие»: Анастасия Волочкова ответила на обвинения в использовании фотошопа
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её внешность естественная
Анастасия Волочкова эмоционально отреагировала на комментарии пользователей, которые уверены, что артистка сильно редактирует свои фотографии. Балерина заявила, что не понимает подобных обвинений и считает их проявлением зависти.
По словам Волочковой, её внешность не является результатом обработки снимков, а негативные комментарии пишут люди, которые не способны искренне радоваться успехам и красоте других.
«Некоторые недалёкие умом люди, называющие красоту фотошопом, просто нуждаются в сожалении и сострадании. Потому что они не могут пережить настоящую красоту, радость, счастье и любовь других талантливых людей. И поверить, что так бывает по-настоящему», — написала балерина в личном блоге.Артистка не впервые отвечает на критику своей внешности. Ранее она уже становилась предметом обсуждений после публикации фотографий и необычных образов.
Недавно Волочкова также удивила подписчиков экстремально длинным маникюром. Балерина продемонстрировала дизайн с наращенными ногтями длиной около 10 сантиметров, украшенными объёмными розами и стразами, который вызвал бурную реакцию в социальных сетях.