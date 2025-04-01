Экс-супруга Дмитрия Нагиева рассказала, как любовница увела его из семьи

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)
Бывшая жена Дмитрия Нагиева Алиса Шер рассказала, как любовница увела его из семьи, пишет Telegram-канал «Светский хроник».
По ее словам, Нагиев заинтересовался сотрудницей одной радиостанции, которая всеми силами пыталась увести мужчину из семьи. Она даже звонила по утрам и молчала в трубку. Алиса очень злилась.
Тогда Нагиев ей заявил, что ему нравится эта девушка, после чего супруга вцепилась ему в волосы и попыталась вытащить из квартиры, сломав при этом себе палец.
Шер также добавила, что Нагиев всегда интересовался женщинами с безупречным макияжем, в чулках и туфлях на высоких каблуках.
После развода Алиса написала книгу-откровение о жизни с Нагиевым.
Читайте также:
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о младшем сыне Марке
Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за гастрит и непроизвольное мочеиспускание
«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Меня, конечно, все это раздражало до сумасшествия: хотелось схватить ее за волосы и стукнуть о диджейский пульт. Но я отрывалась на Диме. Как-то в одно из поздних его возвращений — точно знаю, что от нее! — я позволила себе выяснение отношений», — вспоминает Шер.
Тогда Нагиев ей заявил, что ему нравится эта девушка, после чего супруга вцепилась ему в волосы и попыталась вытащить из квартиры, сломав при этом себе палец.
Шер также добавила, что Нагиев всегда интересовался женщинами с безупречным макияжем, в чулках и туфлях на высоких каблуках.
После развода Алиса написала книгу-откровение о жизни с Нагиевым.
Читайте также:
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о младшем сыне Марке
Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за гастрит и непроизвольное мочеиспускание
«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Элина Позднякова