Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за гастрит и непроизвольное мочеиспускание

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)
Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за то, что подобрали его на «обочине кинематографа».
На премьере картины, которая прошла накануне в кинотеатре «Октябрь», актёр рассказал, что съёмки в проекте оказались для него довольно сложными, однако он всё же рад, что принял в низ участие.
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«Хотел бы поблагодарить за гастрит, который я заработал на этих съёмках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссёра», – сообщил артист.Сериал «Актёрище» представлен онлайн-кинотеатром KION. Картина выйдет на экране 1 апреля.
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Анастасия Чинкова