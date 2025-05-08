Экс-супруга Гуфа вместе с малолетней дочерью переехала из Москвы в дом у реки

Юлия Королева (Фото: Инстаграм* @yuliyakorolevaa)
Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева рассказала, что приняла важное решение. Девушка покинула столицу.
Юлия разошлась с Гуфом (Алексей Долматов) два года назад. Общая Юлии и рэпера Тина осталась жить с мамой. Королева смогла восстановиться после разрыва с музыкантом, преследовавшего ее и дочь долгое время. Экс-супруги наладили отношения ради наследницы.
Сегодня Юлия призналась, что в ее жизни случилась глобальная перемена. Раньше мама Тины жила в центре российской столицы.
В какой-то момент Королева осознала, что необходимо идти дальше. Бывшая избранница исполнителя хита «Ice Baby» отметила, что уехала из Москвы с дочерью.
Бывшая жена рэпера показала новое жилище и природные красоты места, где оно располагается.
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Сегодня Юлия призналась, что в ее жизни случилась глобальная перемена. Раньше мама Тины жила в центре российской столицы.
В какой-то момент Королева осознала, что необходимо идти дальше. Бывшая избранница исполнителя хита «Ice Baby» отметила, что уехала из Москвы с дочерью.
«Мы переехали! Рано или поздно любой житель столицы навострит лыжи в сторону загородного чилла. Так сделали и мы. Я люблю город, но как же хорошо, что уже нет необходимости жить в пике шума, пробок, вечно меняющихся реклам. Это желание и этап проходит, так у большинства. Хочется слияния с природой и радость свободы для ребенка», — откровенничала Юлия.
Бывшая жена рэпера показала новое жилище и природные красоты места, где оно располагается.
«Теперь мы живем у реки, в доме, где гуляют утки, поют птицы, невероятно свежий воздух и самое главное — размеренность и тишина. Здесь можно по-настоящему наслаждаться жизнью», — уточнила Королева.
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